Diyarbakır'da direğe çıkan işçi elektrik akımına kapılarak yaralandı Kentte hidrolik BOM aracıyla sayaç okumak için çıktığı direkte elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı adamı hastaneye kaldırdı.

DHA

Diyarbakır'da korku dolu anlar yaşandı...

Bismil ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olay, yürekleri ağıza getirdi.

Enerji şirketi işçisi V.E., sayaç okumak için hidrolik BOM aracıyla direğe çıktı. Burada elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

V.E., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Buradaki müdahalelerin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen genç adam, tedaviye alındı.

V.E.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.