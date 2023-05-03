Diyarbakır'da direğe çıkan işçi elektrik akımına kapılarak yaralandı

DHA
Diyarbakır'da korku dolu anlar yaşandı...
Bismil ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olay, yürekleri ağıza getirdi.
Enerji şirketi işçisi V.E., sayaç okumak için hidrolik BOM aracıyla direğe çıktı. Burada elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırıldı
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
V.E., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İnceleme başlatıldı
Buradaki müdahalelerin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen genç adam, tedaviye alındı.
V.E.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.