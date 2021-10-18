Diyarbakır’da diş hekimini darbeden hasta serbest bırakıldı

Kendisine yanlış tedavi uygulandığını iddia eden hasta, Diş Hekimi Ömer Erdinç Erdaş’ın kliniğini basıp darbetti. Olaydan sonra serbest bırakılan saldırgan, tehditlerini sosyal medyadan sürdürdü.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli Diş Hekimi Ömer Erdinç Erdaş, 14 Ekim günü saat 14.00 sıralarında, 'yanlış tedavi' uyguladığı gerekçesiyle bir hastanın hem sözlü hem fiziki saldırısına maruz kaldı.

Sağlık çalışanlarının ve meslektaşlarının araya girmesiyle saldırganın elinden kurtulan Erdaş, şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan saldırgan, ifadesinin ardından serbest bırakılınca sağlık çalışanları durumu protesto etmek için hastane önünde bir araya geldi.

“HESAP SORMAYA KLİNİĞİME GELDİ”

Saldırganın sosyal medya üzerinden tehdit mesajları gönderdiğini belirten Erdaş, hukuki süreci başlattığını ifada ederek şu sözleri kaydetti:

“Hasta bana 12 Ekim günü randevulu olarak kanal tedavisi talebiyle gelmişti. Ben de gerek olmadığını, dolguyla dişi kurtarabileceğimizi ve sonrasında eğer ağrısı olursa kanal tedavisi yapacağımızı söyledim. O hasta, ona yanlış tedavi uyguladığımı düşünerek 2 gün sonra hesap sormaya benim kliniğime geldi.





“SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN TACİZ MESAJLARINA DEVAM ETTİ”

Konuşmaya çok yüksek tondan başladı zaten. Ben de hasta başındaydım o sırada. Ben klinikten çıkması gerektiğini ve nereye şikayet etmesi gerekiyorsa oraya şikayet edebileceğini ve yanlış bir tedavi uyguladığımı düşünmediğimi söyledim. Sözlü tacize devam etti ve hakaret boyutuna ulaştıktan sonra bu sefer fiziksel şiddete başvurdu. Orada bayağı bir darbedildim. Güvenlik personellerinin geç gelmesi ve müdahale etmemesi, hastanemizde beyaz kod altyapısının olmaması sebebiyle, hekim ve sağlık personeli arkadaşlarımın onu tutmasıyla elinden kurtulabildim. Aynı gün şikayetim üzerine ifade vererek serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesaplarından taciz mesajlarına devam etti. Bunların hepsini belgeledik ve hukuki süreci başlattık, bakalım ne olacak göreceğiz, hep beraber.”

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“SERBEST BIRAKILMASI SAĞLIKTA ŞİDDET YASASININ UYGULANMADIĞININ KANITIDIR”

Diyarbakır Diş Hekimleri Odası Başkanı Yılmaz Sağır, sağlıkta şiddetin can yakmaya devam ettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Meslektaşımızı darbeden şahıs, şikayet üzerine karakola götürülüp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Savcılığa sevk edilmesi kanunda açık bir şekilde belirtildiği halde, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılması, sağlıkta şiddet yasasının uygulanmadığının kanıtıdır.

“SAHTE SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA MESLEKTAŞIMIZI TACİZ VE TEHDİT ETMEYE DEVAM ETMİŞTİR”

Cezasızlığın ve yasanın uygulanmamasının verdiği özgüvenle saldırgan, sahte sosyal medya hesaplarıyla meslektaşımızı taciz ve tehdit etmeye devam etmiştir. Bizler şiddetle yüz yüze kalan dostlarımıza ve tüm sağlık emekçilerine sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz. Umarız bu son olur ve bir daha böyle üzücü durumlar için bir araya gelmeyiz. Olayın takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz.”