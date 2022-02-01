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- Diyarbakır’da, düğün konvoyunda rastgele ateş edildi
Diyarbakır’da, düğün konvoyunda rastgele ateş edildi
Kornalara basıp yüksek sesle müzik açan düğün konvoyundaki şahıslardan biri, cipin camından çıkıp havaya rastgele ateş açtı.
- DHA
- 01.02.2022 - 14:37
- Güncelleme : 01.02.2022 - 14:58
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, dün akşam saatlerinde, düğün çıkışı araç konvoyu oluşturan bir grup, kornalara basıp yüksek sesli müzik açtı.
Konvoydaki cipin camından sarkan kimliği belirsiz kişi de tabancayla havaya doğru rastgele 4 el ateş etti.
KAMERAYA YANSIDI
Bu anlar, araçlardaki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki çekti.
Diyarbakır’da, düğün konvoyunda rastgele ateş edildi VİDEO