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    Diyarbakır’da, düğün konvoyunda rastgele ateş edildi

    Kornalara basıp yüksek sesle müzik açan düğün konvoyundaki şahıslardan biri, cipin camından çıkıp havaya rastgele ateş açtı.
    • DHA
    • 01.02.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 14:58
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    Diyarbakır’da, düğün konvoyunda rastgele ateş edildi

    Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, dün akşam saatlerinde, düğün çıkışı araç konvoyu oluşturan bir grup, kornalara basıp yüksek sesli müzik açtı.

    Konvoydaki cipin camından sarkan kimliği belirsiz kişi de tabancayla havaya doğru rastgele 4 el ateş etti.

    KAMERAYA YANSIDI

    Bu anlar, araçlardaki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

    Diyarbakır’da, düğün konvoyunda rastgele ateş edildi VİDEO

    Diyarbakır’da, düğün konvoyunda rastgele ateş edildi #1

    Diyarbakır’da, düğün konvoyunda rastgele ateş edildi #2

    Diyarbakır’da, düğün konvoyunda rastgele ateş edildi #3


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