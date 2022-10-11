İki çocuk, bölgedeki düğün salonlarında gözüne kestirdikleri telefonları çalarak kayıplara karıştı. O anlar kameralara yansıdı.

Son günlerde hırsızlık olaylarına çocuklar da dahil edilmeye başladı...

Çocukların hedefi Diyarbakır'daki düğün salonları oldu.

Cep telefonunu gözüne kestirdi

Daha önce Bağlar ilçesindeki düğün salonuna gelen bir çocuk, davetlilerin oyuna daldığı sırada gözüne kestirdiği cep telefonunu çalarak kaçmıştı.

Sırt çantasından çaldılar

Aynı çocuklar, yine mesken tuttukları düğün salonuna gelerek bir kadının sırt çantasından kaşla göz arasında çaldıkları telefonla kayıplara karıştı.

Diyarbakır'da düğün salonları çocuk hırsızların hedefi oldu VİDEO



O anlar kamerada

O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA'nın aktarımına göre; bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, çocukları ve olayın arkasındaki kişileri bulmak için çalışma başlattı.