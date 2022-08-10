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    Diyarbakır'da, düşük ayarlı altın satan kuyumcuya operasyon düzenlendi

    Düşük ayarlı altın sattığı iddia edilen kuyumcu dükkanına operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda, söz konusu düşük ayarlı altınlar ele geçirildi.
    • 10.08.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 17:34
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    Diyarbakır'da, düşük ayarlı altın satan kuyumcuya operasyon düzenlendi

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Emek Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanının, “düşük ayarlı altın” sattığı iddia edildi.

    Bölgede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine, çalışma başlatıldı. Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanlığı’ndan rapor istendi.

    DHA’nın haberine göre; 2 ay süren çalışma ardından, dükkana öğle saatlerinde operasyon düzenlendi.

    “Sektöre zarar veren herkesin üzerine gideceğiz”

    İş yerindeki aramalarda, düşük ayarlı sahte altınlar ele geçirildi. Toplanan ürünler, incelenmek üzere kriminale götürüldü. DİKO Başkanı Mehmet Yüksel ise altın konusunda çok sayıda kişinin kenti tercih ettiğini söyleyerek, "Vatandaşların şikayeti üzerine inceleme yaptık. Rapor tuttuk, daha sonra inceleme yapılmak üzere iş yerine gittik. Diyarbakır'ın kimse imajını böyle bozamaz. Sektöre zarar veren herkesin üzerine gideceğiz. Denetimler sürecek, merdiven altı üretimler yapılmayacak." dedi.

    Diyarbakır da, düşük ayarlı altın satan kuyumcuya operasyon düzenlendi #1

    Diyarbakır da, düşük ayarlı altın satan kuyumcuya operasyon düzenlendi #2


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