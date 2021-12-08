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    Diyarbakır'da ekiplerden kaçan araçta ceset bulundu

    İncehisar Jandarma Komutanlığı ekiplerinden kaçan şüpheli araç, Siverek'te yakalandı. Aracın içerisinde ise bir kadın cesedi bulundu.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 12:21
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 12:26
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    Diyarbakır'da ekiplerden kaçan araçta ceset bulundu

    Diyarbakır'ın İncehisar ilçesinde Jandarma Komutanlığı uygulama noktasından, Müslüm A.’nın kontrolündeki 40 EL 126 plakalı şüpheli araç kaçmaya başladı.

    Siverek istikametine yol alan şüpheli araç,  Siverek Jandarma Komutanlığına ihbar edildi.

    SİVEREK'TE YAKALANDI

    Burada da Siverek Jandarma ekiplerinden kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu Siverek Devlet Hastanesi yakınlarında yakalandı.

    Diyarbakır da ekiplerden kaçan araçta ceset bulundu #1

    KADIN CESEDİ BULUNDU

    Kaçan araçta yapılan incelemede, ön yolcu koltuğunda bulunan Özgül Zonturlu adlı kadının kafasının sol kısmından silahla vurulmuş halde hayatını kaybetmiş olduğu ve arka koltukta 7 yaşında bir kız çocuğunun olduğu tespit edildi.

    ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Jandarma tarafından araçta ruhsatsız tabanca bulunurken, Müslüm A. gözaltına alındı. Kadının cesedi ise Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Diyarbakır da ekiplerden kaçan araçta ceset bulundu #2

    BOŞANMIŞ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

    Müslüm A. ve Özgül Zonturlu’nun boşanmış olduğu, araç içerisinde bulunan 7 yaşındaki kızın da kendi çocukları olduğu tespit edildi.

    Gözaltına alınan şahıs, kasten adam öldürmek şüphesiyle Siverek Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile İncehidir Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

    Diyarbakır da ekiplerden kaçan araçta ceset bulundu #3

    Diyarbakır da ekiplerden kaçan araçta ceset bulundu #4

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