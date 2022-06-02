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    Diyarbakır'da elektrik akımına kapılıp çatıdan düşen kişi öldü

    Diyarbakır Çermik'te 3 katlı binanın çatısını boyadığı sırada elektrik akımına kapılarak düşen Yakup Balpetek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 02.06.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 17:34
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    Diyarbakır'da elektrik akımına kapılıp çatıdan düşen kişi öldü

    Dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında meydana gelen olayda, 3 çocuk babası Yakup Balpetek ağabeyinin yaşadığı binanın çatısını boyamak için adrese gitti.

    Boya yaparken elektrik akımına kapılıp çatıdan düştü

    Burada boya yapan Balpetek, elektrik akımına kapılarak çatıdan zemindeki demirlere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Balpetek'i hastaneye kaldırdı.

    Hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre Balpetek, hastanede hayatını kaybetti. Yakup Balpetek, otopsinin ardından toprağa verilecek.

    Diyarbakır da elektrik akımına kapılıp çatıdan düşen kişi öldü #1

    Diyarbakır da elektrik akımına kapılıp çatıdan düşen kişi öldü #2


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