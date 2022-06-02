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- Diyarbakır'da elektrik akımına kapılıp çatıdan düşen kişi öldü
Diyarbakır'da elektrik akımına kapılıp çatıdan düşen kişi öldü
Diyarbakır Çermik'te 3 katlı binanın çatısını boyadığı sırada elektrik akımına kapılarak düşen Yakup Balpetek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- 02.06.2022 - 17:20
- Güncelleme : 02.06.2022 - 17:34
Dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında meydana gelen olayda, 3 çocuk babası Yakup Balpetek ağabeyinin yaşadığı binanın çatısını boyamak için adrese gitti.
Boya yaparken elektrik akımına kapılıp çatıdan düştü
Burada boya yapan Balpetek, elektrik akımına kapılarak çatıdan zemindeki demirlere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Balpetek'i hastaneye kaldırdı.
Hayatını kaybetti
İHA'nın haberine göre Balpetek, hastanede hayatını kaybetti. Yakup Balpetek, otopsinin ardından toprağa verilecek.