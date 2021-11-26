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    Diyarbakır'da eşine satırla saldıran vahşi eş tutuklandı

    Sur ilçesinde eşini satırla ağır yaralayan M.H. isimli şahıs, şok operasyon sonucu yakalandı. Şahsın 'Adam öldürme' suçundan kesinleşmiş cezasının bulunduğu tespit edildi.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 13:08
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 13:12
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    Diyarbakır'da eşine satırla saldıran vahşi eş tutuklandı

    Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 19 Kasım günü bir kadın, eşi M.H. tarafından satırla saldırıya uğrayarak ağır yaralanmıştı.

    SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

    Polis ekiplerinin saldırganı yakalamak adına başlattığı çalışmada, ikamet adresinde gerçekleştirilen şok operasyonda M.H. suç aletiyle yakalandı.

    FİRARİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Öte yandan yakalanan M.H.'nin, 'Kasten Öldürme Suçundan' dolayı 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının firari olduğu anlaşıldı.

    Diyarbakır da eşine satırla saldıran vahşi eş tutuklandı #1

    TUTUKLANDI

    Yürütülen soruşturma sonucunda M.H., 20 Kasım 2021 günü sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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