Diyarbakır'da eşine tokat atan kocayı bıçakla öldürdüler

Evlendiği kuzeni Baran U. ile tartışan E.U., durumu ailesine bildirdi. Yaşanan olayın ardından genç kızını yakınları; Baran U., babası N.U. ve kardeşi A.U.'yu bıçakladı. Yaralanan damat öldü.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Baran U. (22) ile kuzeni E.U. (23), yaklaşık bir ay önce dünyaevine girdi.

Öte yandan çift arasında, bu sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Baran U., eşine tokat atıp şiddet uyguladı. E.U., yaşanan olay sonrası babasının evine gidip, durumu anlattı.

Eşinin yakınları damat dahil 3 kişiyi bıçakladı

Pazarda çalışan Baran U., babası N.U. (50) ve kardeşi A.U. (28), Baran U.'nun; eşinin yakınları ile çalıştığı pazarada tartışmaya başladı.

Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte E.U.'nun yakınlarının saldırısı sonucu Baran U., babası N.U. ve kardeşi A.U., bıçakla yaralandı.

Damat yaşamını yitirdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selehaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Baran U. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken baba N.U.'nun durumunun ağır, A.U.'nun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ölen kişinin yakınları ağıtlar yaktı

Olayın ardından hastaneye gelen Baran U.'nun yakınları acı haberi aldı. Yakınları burada ağıtlar yaktı.

Çok sayıda kişinin hastaneye gelmesi üzerine polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Baran U.'nun cenazesi, hastanede yapılan işlemlerin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözyaşları içerisinde yakınları tarafından alınan Baran U.'nun cansız bedeni, yapılacak otopsinin ardından defnedilecek.

5 kişi gözaltında

Olayın yaşandığı Bağlar ve Yenişehir ilçesindeki çok sayıda ev ve iş yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenledi.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından görgü tanıklarının ifadesine başvurulup çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

DHA'nın haberine göre; operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.













