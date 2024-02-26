Diyarbakır'da eşinin mezarına giden yaşlı adam, çayda ölü bulundu

İHA
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde öğlen saatlerinde Tepe Mahallesi’ndeki evinden çıkıp Kale Mahallesi’ndeki eşinin mezarlığına giden 80 yaşındaki Salih Altunbağ’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Arama kurtarma timleri ve vatandaşlar seferber oldu
İhbar üzerine sağlık, jandarma, itfaiye, Çermik Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK), ekipleri ve vatandaşlar bölgede arama yaptı.
Çayda cansız bedeni bulundu
Akşam saatlerinde ekipler, Altunbağ’ın cansız bedenini Sinek Çayı’nda ağaç dalına takılı halde buldu.
Altunbağ’ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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