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    Diyarbakır'da eski eşi tarafından vurulan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti

    E.B. isimli şahıs, 3 ay önce boşandığı Esma Başeğmez’i bıçakladıktan sonra tabancasını çıkarıp vurdu. Başeğmez bugün, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
    • 17.07.2022 - 16:59
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    Diyarbakır'da eski eşi tarafından vurulan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti

    Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 3 ay önce eşinden boşanan Esma Başeğmez (28), eski eşi E.B. tarafından önce bıçaklandı, sonra kurşunlandı.

    15 Temmuz günü yaşanan olayda, Başeğmez’i sokakta gören E.B. bıçağını çıkardı.

    Kadın, kanlar içinde yerde kaldı

    Başeğmez önce yanağından, ardından boynundan bıçaklandı. DHA’nın haberine göre; E.B., kanlar içinde yerde yatan Başeğmez’e tabancasını çıkarıp ateş etti.

    Yaşam mücadelesini bugün kaybetti

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Esma Başeğmez, bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

    Diyarbakır da eski eşi tarafından vurulan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti #1

    Şüpheli kaçtı

    Otopsi sonrası ailesine teslim edilen Esma Başeğmez'in cenazesi, Kayapınar ilçesinde toprağa verildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri de kaçan şüpheli yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


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