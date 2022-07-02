Eski patronu Mehmet Sincar ile tartışan Şakir Yavuz, Sancar'ın dükkanına gitti. Yavuz önce kapının önündeki arabayı yakmak istedi. Başarılı olamayınca da patronunu öldürdü.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde telefonda eski patronu Mehmet Sincar ile tartışan Şakir Yavuz, Sancar'ın dükkanına gitti.

Güvenlik şirketi sahibi Mehmet Sincar'ın yanına giden Yavuz, içinde benzin bulunan bidonu kapıya bıraktı.

Getirdiği benzinle Sincar'a ait otomobili yakmak isteyen Şakir Yavuz, başarılı olamayınca bu kez iş yerine girdi.

Yaralı adam hayatını kaybetti

Silahını çeken Şakir Yavuz, Mehmet Sincar’a ateş etti. Yavuz kaçarken, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Sincar, kurtarılamadı.

Diyarbakır'da eski patronunu öldürdüğü an kameralarda VİDEO









10 dakikadan fazla kaçamadı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Şakir Yavuz’u yaklaşık 10 dakika sonra kaçtığı otomobilde yakalayıp, gözaltına aldı.





"Mehmet Sincar, borcunu ödemeyeceğini söyledi"



Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Şakir Y., sorgusunda 29 Haziran’da Mehmet Sincar ile görüşme yaptıklarını belirterek, "Mehmet Sincar, borcunu ödemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine cinayeti işledim." dedi.





Şüpheli tutuklandı

DHA'nın haberine göre; Şakir Yavuz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



