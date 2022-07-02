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    Diyarbakır'da eski patronunu öldürdüğü an kameralarda

    Eski patronu Mehmet Sincar ile tartışan Şakir Yavuz, Sancar'ın dükkanına gitti. Yavuz önce kapının önündeki arabayı yakmak istedi. Başarılı olamayınca da patronunu öldürdü.
    • 02.07.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 17:05
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    Diyarbakır'da eski patronunu öldürdüğü an kameralarda

    Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde telefonda eski patronu Mehmet Sincar ile tartışan Şakir Yavuz, Sancar'ın dükkanına gitti.

    Güvenlik şirketi sahibi Mehmet Sincar'ın yanına giden Yavuz, içinde benzin bulunan bidonu kapıya bıraktı.

    Getirdiği benzinle Sincar'a ait otomobili yakmak isteyen Şakir Yavuz, başarılı olamayınca bu kez iş yerine girdi.

    Yaralı adam hayatını kaybetti

    Silahını çeken Şakir Yavuz, Mehmet Sincar’a ateş etti. Yavuz kaçarken, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Sincar, kurtarılamadı.

    Diyarbakır'da eski patronunu öldürdüğü an kameralarda VİDEO


    Diyarbakır da eski patronunu öldürdüğü an kameralarda #1

    10 dakikadan fazla kaçamadı

    Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Şakir Yavuz’u yaklaşık 10 dakika sonra kaçtığı otomobilde yakalayıp, gözaltına aldı.

    Diyarbakır da eski patronunu öldürdüğü an kameralarda #2

    "Mehmet Sincar, borcunu ödemeyeceğini söyledi"

    Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Şakir Y., sorgusunda 29 Haziran’da Mehmet Sincar ile görüşme yaptıklarını belirterek, "Mehmet Sincar, borcunu ödemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine cinayeti işledim." dedi.

    Diyarbakır da eski patronunu öldürdüğü an kameralarda #3

    Şüpheli tutuklandı

    DHA'nın haberine göre; Şakir Yavuz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Diyarbakır da eski patronunu öldürdüğü an kameralarda #4

    Diyarbakır da eski patronunu öldürdüğü an kameralarda #5

    Diyarbakır da eski patronunu öldürdüğü an kameralarda #6


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