DHA
Diyarbakır'da esnaf ve müşteri arasında çıkan kavgada tabure ve sopalar havada uçuştu..
Akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Dicle Mahallesi Mahabat Bulvarı’nda meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen müşteri kuru temizleme dükkanında iş yeri sahibi ile elbisesinde leke olduğu gerekçesiyle tartışmaya başladı.
Sopa ve taburelerle birbirlerine saldırdılar
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine sopa ve tabureler ile saldırdı.
Kavga anı kamerada
Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, bir kişi hafif şekilde yaralandı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.