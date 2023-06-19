Diyarbakır’da esnaf ile müşteri birbirine tabure ve sopalarla saldırdı Diyarbakır'da esnaf ile müşterisi arasında tabure ve sopalı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada bir kişi hafif yaralandı.

DHA Diyarbakır'da esnaf ve müşteri arasında çıkan kavgada tabure ve sopalar havada uçuştu.. Akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Dicle Mahallesi Mahabat Bulvarı’nda meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen müşteri kuru temizleme dükkanında iş yeri sahibi ile elbisesinde leke olduğu gerekçesiyle tartışmaya başladı. Sopa ve taburelerle birbirlerine saldırdılar Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine sopa ve tabureler ile saldırdı. Kavga anı kamerada Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, bir kişi hafif şekilde yaralandı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.