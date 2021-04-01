Kimliği belirsiz şahıslar, uzun namlulu silahlarla bir evi iki kez taradı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, şahıslar gece karanlığında izlerini kaybettirdi.

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Bağlan Mahallesi'nde dün gece saatlerinde M.Ş.B. adlı kişinin evi, kimliği belirsiz kişilerce otomatik silahlarla tarandı.

Bir süre sonra silah sesleri kesilse de şahıslar, bir süre bekledikten sonra bir kez daha silahlarını ateşledi.

İki kez taranan eve çok sayıda kurşun isabet etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

KARANLIKTA KAÇTILAR

Çok sayıda kurşunun isabet ettiği evde şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlar gece karanlığından faydalanarak bölgeden kaçtı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da ev uzun namlulu silahlarla tarandı VİDEO