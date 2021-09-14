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- Diyarbakır'da evinden çağırdığı husumetlisini ayağından vurdu
Diyarbakır'da evinden çağırdığı husumetlisini ayağından vurdu
- DHA
- 14.09.2021 - 23:00
Saat 21.00 sıralarında merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, D.Ö.’yü oturduğu evden dışarıya çağırdı.
HUSUMETLİSİNİ AYAĞINDAN VURDU
Şüpheli, yanında getirdiği silahı çekerek D.Ö.'ye ateş açtı. Ayağından yaralanan D.Ö. kanlar içerisinde yığıldı. Silah sesi üzerine dışarıya çıkan mahalleli durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı D.Ö.’yü olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
EKİPLER SOKAKTA 4 ADET KOVAN BULDU
Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada sokak içerisinde 4 adet kovan buldu. Ekipler, mermi kovanlarını toplayarak incelemek üzere emniyete götürdü.
YARALININ DURUMU İYİ
Yaralı D.Ö.’nün durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı araştırma başlattı.