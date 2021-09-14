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Diyarbakır'da evinden çağırdığı husumetlisini ayağından vurdu

Diyarbakır'da evinden çağırdığı husumetlisini ayağından vurdu

Diyarbakır'da aralarında daha önceden husumet bulunan bir kişi, evinin önüne gelerek konuşmak için evden çağırdığı D.Ö.'yü silahla ayağından yaraladı.