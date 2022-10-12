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    Diyarbakır'da evinin önünde 2 saat bekleyip, aracına binerken vurdular

    Kayapınar ilçesinde aracına binmek için evden çıkan İ.S. (69), site bahçesinde 2 saat bekleyen 2 husumetlisinin silahlı saldırısında yaralandı.
    • 12.10.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 16:59
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    Diyarbakır'da evinin önünde 2 saat bekleyip, aracına binerken vurdular

    Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sabah saatlerinde, Diclekent Mahallesi’nde bulunan sitede güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, 1'i etrafı gözleyen kimliği belirsiz 2 şüpheli, husumetli oldukları İ.S.’nin evinin bulunduğu site bahçesine saat 08.24’te gelerek beklemeye başladı.

    Saat 10.39’da evinden çıkıp, aracına doğru giden İ.S.’yi gören şüphelilerden biri, belinden çıkardığı tabancayı doğrultarak ateş etmeye çalıştı.

    Silah önce tutukluk yaptı, sonra bacağından vurdu

    Tutukluk yapan tabancayı tekrar ateşleyen şüpheli, İ.S.’yi bacağından vurdu. Şüpheliler, saldırı sonrası olay yerinden kaçtı.

    İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı İ.S.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

    DHA'nın aktardığına göre polis, kaçan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

    Diyarbakır'da evinin önünde 2 saat bekleyip, aracına binerken vurdular VİDEO

    Diyarbakır da evinin önünde 2 saat bekleyip, aracına binerken vurdular #1

    Diyarbakır da evinin önünde 2 saat bekleyip, aracına binerken vurdular #2

    Diyarbakır da evinin önünde 2 saat bekleyip, aracına binerken vurdular #3

    Diyarbakır da evinin önünde 2 saat bekleyip, aracına binerken vurdular #4


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