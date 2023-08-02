İHA

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Ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019 tarihinde bir araya gelen anne ve babalar, evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulunuyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren aileler, bu durumdan HDP'yi sorumlu tutuyor.

Terör örgütünün siyasi uzantısı partinin il binası önünde ise yaz-kış demeden direnişlerini sürdürüyor.

Haklı direniş ise bugün bin 430’uncu güne ulaştı.

7 yıldır evladı İsa Eslek’ten haber alamadığını dile getiren Zeliha Eslek, çocuğunu almadan bir yere gitmeyeceğini söyledi.

Evladının dönmesi için bir yıldır HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Eslek, evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

Oğlum için buradayım ben. Anne, baba olarak hepimiz bu çadırda çocuklarımızı bekliyoruz. Çocuklarımızın dönmesini istiyoruz. 7 yıldır hiçbir haber alamadım. 1 yıldır da bu çadırda eyleme katıldım. İsa oğlum eğer beni görüp duyuyorsan bize bir ses ver. Biz gece gündüz buradayız. En azından yaşadığını bileyim bize bir ses ulaştır.