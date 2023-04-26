Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan baba: Madem ölmüş o zaman cenazesini versinler

İHA

Çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki nöbeti devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlatlarını umutla bekleyişi bin 332 gündür sürüyor.

Oğlu Özkan’ın 15 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen Süleyman Aydın, oğlunun 8 yıldır kayıp olduğunu belirtti.

Oğluna ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Aydın, şu ifadeleri kullandı;

Evlat nöbeti tutan bir babayım. Yaklaşık 4 yıldır evlat nöbetine devam ediyorum. Evladım 15 yaşındayken HDP’liler tarafından kandırılıp terör örgütüne gönderildi. Oğlum yaklaşık 8 yıldır kayıp. Zaman zaman evlat mücadelesindeyken örgütün medyasında oğlumun ‘öldü’ diye paylaşımını yapıyorlar. 2017 yılında oğlumun öldüğünü söylüyorlar. Mademki oğlum ölmüş, o zaman onun cenazesini versinler. Oğlumun kemiği olsa dahi onu bana versinler. Biz burada sonuna kadar evlat mücadelemize devam edeceğiz. Oğlum, sesimizi duyuyorsanız gelin güvenlik güçlerimize teslim olun.