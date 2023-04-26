Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan baba: Madem ölmüş o zaman cenazesini versinler
İHA

Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin il binası önündeki nöbeti devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlatlarını umutla bekleyişi bin 332 gündür sürüyor.

Oğlu Özkan’ın 15 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen Süleyman Aydın, oğlunun 8 yıldır kayıp olduğunu belirtti.

"Oğlumun kemiği olsa dahi bana versinler"

Oğluna ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Aydın, şu ifadeleri kullandı;

Evlat nöbeti tutan bir babayım. Yaklaşık 4 yıldır evlat nöbetine devam ediyorum. Evladım 15 yaşındayken HDP’liler tarafından kandırılıp terör örgütüne gönderildi. Oğlum yaklaşık 8 yıldır kayıp. Zaman zaman evlat mücadelesindeyken örgütün medyasında oğlumun ‘öldü’ diye paylaşımını yapıyorlar. 2017 yılında oğlumun öldüğünü söylüyorlar. Mademki oğlum ölmüş, o zaman onun cenazesini versinler. Oğlumun kemiği olsa dahi onu bana versinler. Biz burada sonuna kadar evlat mücadelemize devam edeceğiz. Oğlum, sesimizi duyuyorsanız gelin güvenlik güçlerimize teslim olun.

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan baba: Madem ölmüş o zaman cenazesini versinler
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan baba: Madem ölmüş o zaman cenazesini versinler
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan baba: Madem ölmüş o zaman cenazesini versinler
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan baba: Madem ölmüş o zaman cenazesini versinler