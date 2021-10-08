PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları içine eylem başlatan aileler 777'nci güne girdi.

Yıllardır evlatlarını göremeyen aileler Diyarbakır, Van, Hakkari gibi illerde evlat nöbeti başlattı.

3 Eylül 2019 yılında Diyarbakır'da başlayan ve dağa kaçırılan çocukları için mücadele eden aileler, eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 777'nci günde de devam ederken, 7 yıldır oğlundan haber alamayan anne Hatice Ay da çareyi çadıra katılmakta buldu.

"HDP OĞLUMU SOKAKTA KANDIRIP GÖTÜRDÜ"

Oğlunu HDP’den istediğini belirten anne Ay, “2015’ten beri oğlum kayıp, yüzde 70 raporlu. HDP oğlumu sokakta kandırıp götürdü, ben oğlumu istiyorum almadan da gitmiyorum. 7 yıldır hiçbir haber alamadım, sağ mı ölümü bilmiyorum hiç haber alamadım. Muhammet oğlum eve dön, 7 yıldır senin için hasta olmuşum, evde ne rahatımız var ne de huzurumuz. Gel adalete ve devlete teslim ol, senin hiçbir cezan yok.” dedi.

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne: Oğlum yüzde 70 raporlu VİDEO







