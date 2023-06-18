Diyarbakır'da evlat nöbetindeki babaların buruk günü 3 Eylül 2019'dan bu yana evlat nöbetinde olan aileler, Babalar Günü'nde de çocuklarına çağrıda bulundu. Buruk bir gün geçiren babalar, "Terör örgütü PKK bize bugünü zehir etti." dedi.

DHA

Bugün Babalar Günü...

Bu kapsamda kimilerinde hüzün kimilerinde ise mutluluk hakim.

Evlatlarının nöbetini tutan babalar, bugünü buruk geçiriyor.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde toplanan babalar, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına çağrıda bulunuyor.

Evlat nöbetinde bugüne kadar 42 aile çocuklarına kavuştu.

"Terör örgütü PKK bize bugünü zehir etti"

Bugün bin 385'inci güne ulaşan eylemde, 2015 yılında kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, şu ifadeleri kullandı:

Burada 4 yıldır evlat nöbetini sürdürüyorum. Biz Babalar Günü olmayan üzerine ateş düşen babalarız. 8 yıldır benim evladımı kaçırmışlar. Evlatlarımız dönene kadar bize Babalar Günü yok. Terör örgütü PKK bize Babalar Günü'nü zehir etmiş. Evlatlarımızdan ayrı olduğumuz için Babalar Günümüz yok. Evlatlarımız gelene kadar buradayız.

"Buruk bir Babalar Günü"

Siirt'in Şirvan ilçesinde 2014 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Nurettin Ödümlü, şöyle konuştu:

Oğlumu 10 yıl önce HDP’liler dağa götürdü. Buruk bir Babalar Günü. Bize Babalar Günü yok. 10 yıldır ben çocuğumu görmemişim. Bu çok zor ve acı dolu bir durumdur. 4 yıldır burada nöbet tutuyoruz. Evlatlarımız gelene kadar biz buradan gitmeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız.

"Bizim acımız var"

Siirt'te 2015 yılında lise son sınıf öğrencisiyken kaçırılan oğlu Sedat için evlat nöbetini sürdüren Aydın Dağtekin de, “Bizim Babalar Günü kutlaması yok. Bizim acımız var. Çocuğumu kaçırdılar.” dedi.