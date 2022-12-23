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    Diyarbakır’da, ‘evleniyoruz, mutluyuz’ yazılı araçla gelip silahla saldırdılar

    Plakasında ‘evleniyoruz, mutluyuz’ yazan araba ile gelip üniversitede memur olan A.E.K.’ye silahlı saldırıda bulunan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.
    • 23.12.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 17:28
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    Diyarbakır’da, ‘evleniyoruz, mutluyuz’ yazılı araçla gelip silahla saldırdılar

    Diyarbakır’da, plakasında ‘evleniyoruz, mutluyuz’ yazan otomobil ile Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu önüne gelen şahıslar, husumetli oldukları öğrenilen ve üniversitede memurluk yapan A.E.K.’ye silahlı saldırı düzenledi.

    Saldırı neticesinde A.E.K. yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Şüpheliler aranıyor

    DHA’nın haberine göre; çevredekilerin yardımıyla yakındaki Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen A.E.K. tedaviye alındı.

    Polis, plakasını gizledikleri otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Diyarbakır’da, ‘evleniyoruz, mutluyuz’ yazılı araçla gelip silahla saldırdılar #1

    Diyarbakır’da, ‘evleniyoruz, mutluyuz’ yazılı araçla gelip silahla saldırdılar #2

    Diyarbakır’da, ‘evleniyoruz, mutluyuz’ yazılı araçla gelip silahla saldırdılar #3


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