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Diyarbakır’da feci kaza
3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaşları 16, 17 ve 18 olan 3 genç, yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.
- 28.09.2022 - 11:39
Diyarbakır’ın Çermik ilçesi Tepe Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 3 otomobil, çarpıştı.
Dün gece meydana gelen zincirleme kazayı görenler 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 genç kazada öldü
Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Tedaviye alınan Hasan Kemaş (16), Koçali İpek (17) ve Hasan Topdemir (18), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
5 yaralı hastanede
DHA’nın haberine göre diğer 5 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor…
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma da devam ediyor.