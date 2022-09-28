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    Diyarbakır’da feci kaza

    3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaşları 16, 17 ve 18 olan 3 genç, yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.
    • 28.09.2022 - 11:39
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    Diyarbakır’da feci kaza

    Diyarbakır’ın Çermik ilçesi Tepe Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 3 otomobil, çarpıştı.

    Dün gece meydana gelen zincirleme kazayı görenler 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    3 genç kazada öldü

    Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

    Tedaviye alınan Hasan Kemaş (16), Koçali İpek (17) ve Hasan Topdemir (18), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Diyarbakır’da feci kaza #1

    5 yaralı hastanede

    DHA’nın haberine göre diğer 5 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor…

    Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma da devam ediyor.

    Diyarbakır’da feci kaza #2

    Diyarbakır’da feci kaza #3

    Diyarbakır’da feci kaza #4

    Diyarbakır’da feci kaza #5

    Diyarbakır’da feci kaza #6


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