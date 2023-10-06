DHA
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi...
Sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Çöltepe Mahallesi'nde, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen haifif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
Kazada iki kişi yaralandı
Kazada F.B. ve M.F.R. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış