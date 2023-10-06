Diyarbakır'da feci kaza! Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı... Bismil ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi...

Sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Çöltepe Mahallesi'nde, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen haifif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Kazada iki kişi yaralandı

Kazada F.B. ve M.F.R. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)