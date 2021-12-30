Diyarbakır’da firari zanlı JASAT’ın operasyonuyla yakalandı

Hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari, JASAT tarafından operasyonla yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, 2017 yılından beri 'silahlı yağma' suçundan aranan ve hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S.'nin saklandığı yer tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDI, TUTUKLANDI

Ö.S., Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.