Diyarbakır'da fotoğraf çekerken surlardan düşen kişi yaralandı

Tarihi surları çekmek için metrelerce yüksekliğe çıkan kişi, dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaralı, ekiplerce tedavi altına alındı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde fotoğraf çekme merakı ölümün eşiğine getirdi.

Fotoğraf çekmek için tarihi surlara tırmanan Remzi A., dengesini kaybetti.

Surlardan aşağı düştü

Remzi A., metrelerce yükseklikten aşağı çakıldı.

Olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Tedavi altına alındı

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri durumu ağır olan vatandaşı sedyeye alarak ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk etti.