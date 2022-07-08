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    Diyarbakır'da fotoğraf çekerken surlardan düşen kişi yaralandı

    Tarihi surları çekmek için metrelerce yüksekliğe çıkan kişi, dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaralı, ekiplerce tedavi altına alındı.
    • 08.07.2022 - 16:34
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    Diyarbakır'da fotoğraf çekerken surlardan düşen kişi yaralandı

    Diyarbakır'ın Sur ilçesinde fotoğraf çekme merakı ölümün eşiğine getirdi.

    Fotoğraf çekmek için tarihi surlara tırmanan Remzi A., dengesini kaybetti.

    Surlardan aşağı düştü

    Remzi A., metrelerce yükseklikten aşağı çakıldı.

    Olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    Tedavi altına alındı

    Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri durumu ağır olan vatandaşı sedyeye alarak ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk etti.

    Diyarbakır da fotoğraf çekerken surlardan düşen kişi yaralandı #1

    Diyarbakır da fotoğraf çekerken surlardan düşen kişi yaralandı #2

    Diyarbakır da fotoğraf çekerken surlardan düşen kişi yaralandı #3

    Diyarbakır da fotoğraf çekerken surlardan düşen kişi yaralandı #4


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