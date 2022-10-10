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    Diyarbakır'da galeri dükkanına çarpan adama meydan dayağı

    Kayapınar'da bir otomobil sürücüsü galeri dükkanına çarpınca iki taraf arasında kavga çıktı, mahallenin karıştığı kavga savaş alanına döndü.
    • 10.10.2022 - 14:31
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 15:19
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    Diyarbakır'da galeri dükkanına çarpan adama meydan dayağı

    Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde galeride satışta olan araca çarpan adam, meydan dayağı yedi.

    Bir galeri dükkanı önünde satışta olan otomobile, yolda geçen başka bir araç çarptı.

    İki taraf arasında kavga çıktı

    Kaza sonrası galerici, kazaya karışan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. İki taraf arasında tartışma yaşandı.

    Nabızların yükseldiği tartışma bir anda tekme tokat kavgaya dönüştü, taraflar arasında yaşanan meydan dayağına esnafta karıştı.

    Polis ekipleri zor anlar yaşadı

    Polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekince uyarı ateşinde bulundu.

    Saniye saniye kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, o anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Diyarbakır da galeri dükkanına çarpan adama meydan dayağı #1

    Diyarbakır da galeri dükkanına çarpan adama meydan dayağı #2


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