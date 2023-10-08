Diyarbakır'da gece kulübüne baskın düzenledi.
Polis ekipleri tarafından yapılan baskın, Kayapınar ilçesinde gerçekleştirildi.
Gizli bölmede ele geçirilenler
Gece kulübü işletmecisinin odasında yapılan arama kapsamında duvarda gizli bölmeye rastlandı.
Bölmede 1 uzun namlulu silah, 2 şarjör ve fişekleri ele geçirilirken, gözaltına alınan işletmeci A.B. (37) tutuklandı.
Operasyonun perde arkası
Diyarbakır’da organize suç örgütlerine ve silah kaçakçılarına yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, işletmecinin odasında yaptıkları aramalarda duvarda boşluk olduğunu fark etti.
Bunun üzerine boşluk sesinin olduğu bölümdeki duvar kağıdı sökülünce gizli bölme ortaya çıkarıldı.
Cezaevine gönderildi
Odadaki çatalla açılan gizli bölmeden silah, şarjörler ve fişekler ele geçirildi. O anlar kamerayla kayıt altına alınırken, işletmeci A.B. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış