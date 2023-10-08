Diyarbakır'da gece kulübüne operasyon: Gizli bölme tespit edildi Gizli bölmede uzun namlulu silah, şarjörler ve fişekler ele geçirildi. Gece kulübü işletmecisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

Diyarbakır'da gece kulübüne baskın düzenledi.

Polis ekipleri tarafından yapılan baskın, Kayapınar ilçesinde gerçekleştirildi.

Gizli bölmede ele geçirilenler

Gece kulübü işletmecisinin odasında yapılan arama kapsamında duvarda gizli bölmeye rastlandı.

Bölmede 1 uzun namlulu silah, 2 şarjör ve fişekleri ele geçirilirken, gözaltına alınan işletmeci A.B. (37) tutuklandı.

Operasyonun perde arkası

Diyarbakır’da organize suç örgütlerine ve silah kaçakçılarına yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, işletmecinin odasında yaptıkları aramalarda duvarda boşluk olduğunu fark etti.

Bunun üzerine boşluk sesinin olduğu bölümdeki duvar kağıdı sökülünce gizli bölme ortaya çıkarıldı.

Cezaevine gönderildi

Odadaki çatalla açılan gizli bölmeden silah, şarjörler ve fişekler ele geçirildi. O anlar kamerayla kayıt altına alınırken, işletmeci A.B. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)