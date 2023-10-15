Diyarbakır’da gençlerin tartışması kanlı bitti İki grup arasında çıkan tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönerken, 1 kişi hayatını kaybetti. 16 yaşındaki gençlerin kavgasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Diyarbakır'ın Perşembe akşamı merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 402. Sokak’ta gençler birbirine girdi.

Gençler oluşan iki grup, akşam saatlerinde bir araya geldi. Tartışmaya başlayan grup arasında kısa bir süre sonra kavga çıktı.

Gençlerden biri hayatını kaybetti

112 Acil Çağrı Merkezine bildirilen ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar 16 yaşındaki M.A.K. ve yine 16 yaşındaki Tufan Tokay, ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tokay, tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Tokay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Aziziye Mezarlığı’na defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma başladı

Diğer gencin tedavisi devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)