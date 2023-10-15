Diyarbakır’da gençlerin tartışması kanlı bitti

İHA
Diyarbakır'ın Perşembe akşamı merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 402. Sokak’ta gençler birbirine girdi.
Gençler oluşan iki grup, akşam saatlerinde bir araya geldi. Tartışmaya başlayan grup arasında kısa bir süre sonra kavga çıktı.
Gençlerden biri hayatını kaybetti
112 Acil Çağrı Merkezine bildirilen ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar 16 yaşındaki M.A.K. ve yine 16 yaşındaki Tufan Tokay, ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Tokay, tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Tokay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Aziziye Mezarlığı’na defnedildi.
Olayla ilgili soruşturma başladı
Diğer gencin tedavisi devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış