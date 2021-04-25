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Diyarbakır’da gıda denetimi: Tarihi geçmiş çocuk mamaları bulundu

Diyarbakır’da gıda denetimi: Tarihi geçmiş çocuk mamaları bulundu

Yapılan gıda denetimleri kapsamında, 20 kilogramdan fazla açık süt, kullanma tarihi geçmiş süt ve süt ürünleri, bisküvi çeşitleri ve çocuk mamaları tespit edildi.