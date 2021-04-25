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- Diyarbakır’da gıda denetimi: Tarihi geçmiş çocuk mamaları bulundu
Diyarbakır’da gıda denetimi: Tarihi geçmiş çocuk mamaları bulundu
Yapılan gıda denetimleri kapsamında, 20 kilogramdan fazla açık süt, kullanma tarihi geçmiş süt ve süt ürünleri, bisküvi çeşitleri ve çocuk mamaları tespit edildi.
- İHA
- 25.04.2021 - 11:56
Diyarbakır’da gıda denetimleri kapsamında Bağlar ilçesi genelindeki iş yerleri ve firmalar mercek altına alındı.
Gerçekleştirilen denetimlerde, 20 kilogramdan fazla açık süt, kullanma tarihi geçmiş süt ve süt ürünleri, bisküvi çeşitleri ve çocuk mamaları tespit edildi.
YASAL İŞLEM UYGULANDI
Tarihi geçen ürünler imha edildi. İşletmeler hakkında yasal işlem uygulandı. Eksikleri olan esnaflar uyarıldı.
“DENETİMLER DEVAM EDECEK”
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı koşullarda hazırlanan gıdaları tüketmesi için denetimlerin yoğunlaşarak devam edecek. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına gereken her türlü hassasiyeti gösteriyoruz." dedi.