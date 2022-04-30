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    Diyarbakır'da gömlek çalan hırsız kamerada

    Satın alma bahanesiyle üzerine giyip alarmını çıkarttığı gömlekle mağazadan çıkıp giden hırsız, görenleri hayrete düşürdü.
    • 30.04.2022 - 14:35
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    Diyarbakır'da gömlek çalan hırsız kamerada

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir mağazada hırsızlık olayı yaşandı.

    Reyonda beğendiği bir gömleği giyerek çalışana alacağını söyleyen müşteri kılığındaki hırsız, etiket ve alarmı söktürdü.

    Ödeme yapmadan kaçıp gitti

    Bir süre mağazada dolaşan hırsız, diğer müşterilerin çalışanları oyaladığı esnada 120 TL'lik gömlekle beraber mağazadan kaçtı.

    Diyarbakır da gömlek çalan hırsız kamerada #1

    Diyarbakır da gömlek çalan hırsız kamerada #2


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