Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanarak duran hafif ticari araçtaki 4 kişi ağır yaralandı.

DHA

Diyarbakır-Silvan kara yolu Aşağıkaya mevkisinde kent merkezinden Silvan ilçesine giden 4 kişinin içinde olduğu hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Araçtaki B.A., S.A., B.K. ve A.Ç. yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar tedavi altına alındı

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından, Dicle Üniversitesi Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

İnceleme başlatıldı

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.