DHA
Diyarbakır-Silvan kara yolu Aşağıkaya mevkisinde kent merkezinden Silvan ilçesine giden 4 kişinin içinde olduğu hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Araçtaki B.A., S.A., B.K. ve A.Ç. yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar tedavi altına alındı
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından, Dicle Üniversitesi Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
İnceleme başlatıldı
Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.