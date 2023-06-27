Diyarbakır'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 7 yaralı

DHA
Diyarbakır'da Çınar ilçesi Kırsal Tilver Mahallesi'nde 29 yaşındaki Mazlum Sarıgül yönetimindeki 01 P 4433 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü Sarıgül hayatını kaybederken, araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 7 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, sürücü Sarıgül’ün cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.