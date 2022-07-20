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    Diyarbakır'da hararet yapan aracının su deposunu açınca yüzü yandı

    Hava sıcaklığının 42 dereceye ulaştığı kentte aracı hararet yapan minibüs sürücüsü, kaputu açıp su deposunu kontrol ettiği sırada yüzüne kaynar sular püskürdü. Yüzü yanan şoförün durumu iyi.
    • 20.07.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 16:32
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    Diyarbakır'da hararet yapan aracının su deposunu açınca yüzü yandı

    Diyarbakır'da termometreler 42 dereceyi gösterirken kentin Yenişehir ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde henüz adı öğrenilemeyen sürücü, minibüsüne yolcularını alıp hareket etti.

    Sürücü, seyir halinde ilerlerken Karaçalı mevkisinde aracından dumanların çıktığını gördü.

    Bunun üzerine şoför, minibüsünü kenara çekip kaputu açtı.

    Yüzüne kaynar su püskürdü

    Hararet yapan aracın su deposunu açan sürücü, yüzüne kaynar su püskürmesiyle kendini yere attı.

    Hastaneye kaldırıldı

    Sürücünün bağrışlarını duyan yolcular, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yüzünde yanık oluşan sürücü, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

    Durumu iyi

    DHA'nın haberine göre; yolcular da çağrılan başka minibüsle yola devam etti. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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    Diyarbakır da hararet yapan aracının su deposunu açınca yüzü yandı #6

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    Diyarbakır da hararet yapan aracının su deposunu açınca yüzü yandı #8

    Diyarbakır da hararet yapan aracının su deposunu açınca yüzü yandı #9


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