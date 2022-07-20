- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Diyarbakır'da hararet yapan aracının su deposunu açınca yüzü yandı
Diyarbakır'da hararet yapan aracının su deposunu açınca yüzü yandı
Hava sıcaklığının 42 dereceye ulaştığı kentte aracı hararet yapan minibüs sürücüsü, kaputu açıp su deposunu kontrol ettiği sırada yüzüne kaynar sular püskürdü. Yüzü yanan şoförün durumu iyi.
- 20.07.2022 - 16:28
- Güncelleme : 20.07.2022 - 16:32
Diyarbakır'da termometreler 42 dereceyi gösterirken kentin Yenişehir ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde henüz adı öğrenilemeyen sürücü, minibüsüne yolcularını alıp hareket etti.
Sürücü, seyir halinde ilerlerken Karaçalı mevkisinde aracından dumanların çıktığını gördü.
Bunun üzerine şoför, minibüsünü kenara çekip kaputu açtı.
Yüzüne kaynar su püskürdü
Hararet yapan aracın su deposunu açan sürücü, yüzüne kaynar su püskürmesiyle kendini yere attı.
Hastaneye kaldırıldı
Sürücünün bağrışlarını duyan yolcular, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yüzünde yanık oluşan sürücü, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Durumu iyi
DHA'nın haberine göre; yolcular da çağrılan başka minibüsle yola devam etti. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.