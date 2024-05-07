DHA
Asrın felaketinin yaşandığı illerde yaralar sarılmaya devam ediyor.
Ağır hasarlı binalar, kontrollü bir şekilde yıkılsa da istenmeyen durumlar yaşanabiliyor.
12 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerdeetkilenen illerden Diyarbakır'da, ağır hasar aldığı için tahliye edilen Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’ndeki 12 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.
Çökme anı görüntülendi
Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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