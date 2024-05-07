DHA

Asrın felaketinin yaşandığı illerde yaralar sarılmaya devam ediyor.

Ağır hasarlı binalar, kontrollü bir şekilde yıkılsa da istenmeyen durumlar yaşanabiliyor.

12 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerdeetkilenen illerden Diyarbakır'da, ağır hasar aldığı için tahliye edilen Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’ndeki 12 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.

Çökme anı görüntülendi

Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)