Diyarbakır'da hasarlı bina çöktü: Çevre sakinleri gözyaşları içinde panikledi Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve boşaltılan binanın çöküş anı ve yaşanan panik cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA

Depremin vurduğu Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Kayapınar ilçesinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alarak boşatılan 7 katlı Diyar Gap Sitesi B Blok'tan sesler geldi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin gelmesinin ardından çevresi boşaltılan binanın bir kısmında çökme meydana geldi.

Arama kurtarma çalışması yapıldı

Apartmanın bulunduğu yol güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatılırken, çevresindeki binalar ise tahliye edildi.

Enkazda biri ya da birileri olma ihtimaline karşı ekipler, arama- kurtarma köpeği ile çalışma yaptı.

Panikleyen vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu

Yan binalarda oturanların bazıları sabah saatlerinde gelerek bazı eşyalarını alırken, bazıları da gözyaşları içinde bekledi.

Bir kısmı çöken binanın yıkım çalışmaları yapılacak planlamanın ardından başlayacak.

O anlar ve vatandaşların yaşadığı panik cep telefonu kameralarına da yansıdı.

"Kendi imkanlarımızla vatandaşlara bağırdık"

Yan binada balkonda oturan ve sesler gelmesi üzerine panikle aşağı inerek çevredekileri uyarmaya çalışan Ali Taşkın, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Toz bulutları arasında koşarak insanları uyarmaya çalıştığını söyleyen Taşkın, “Aşağı atlamamızla aynı an da oldu her şey. Dumandan dolayı Yolumuzu bulamıyorduk. Kendi imkanlarımızla vatandaşlara bağırdık. Meraktan dolayı yaklaşan insanlar da vardı. Onları uzaklaştırdık. 2 aydır dışarıdayım, ailemle mağdurum. Evim ağır hasarlı ve arabam kullanılamaz hale geldi. Sadece 10 bin TL yardım aldım." dedi.