Diyarbakır'da hasarlı bina yıkılırken Türk bayrağı fark edildi: Çalışmalar durduruldu 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören apartmanın yıkımı yapılırken 6'ncı kattaki Türk bayrağını gören polis ekipleri çalışmaları durdurdu. Operatörün müdahalesiyle alınan bayrak, polislere teslim edildi.

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DHA

Asrın felaketinin üzerinden 5 ay geçti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentte çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları yürütülürken bir yandan da hasarlı binalar tek tek yıkılıyor.

Polis çalışmayı durdurdu

Çalışmaların yapıldığı illerden biri de Diyarbakır.

Bağlar ilçesindeki 6 katlı Serin- 1 Apartmanı için ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi.

Binanın bir bölümü yıkılırken, bölgede görevli polisler 6'ncı katta Türk bayrağı olduğunu gördü. Polisin uyarısıyla operatör, çalışmaları durdurdu.

Operatör, iş makinesiyle Türk bayrağını bulunduğu yerden alıp polislere teslim etti.

Yıkımı durdurup bayrağı indirdik"

Yıkım ekibi sorumlusu ve inşaat mühendisi Erhan Demir, “Depremde yıkılan Serin- 2 Apartmanı’nın yanında yıkılan Serin- 1 Apartmanı'nın 6’ncı katında bayrağımızı gördük. Yıkımı durdurduk. Bayrağı da indirdik. Memur arkadaşlara teslim ettik. Yıkım kaldığı yerden devam edecek.” dedi.

Türk bayrağının alınmasıyla birlikte yıkım kaldığı yerden devam etti.