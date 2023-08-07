Diyarbakır'da hava sıcaklığı 45 dereceye çıktı Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığıyla termometreler 45 dereceyi gösterirken Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü, bölgede sıcaklıkların 14 Ağustos'a kadar artarak ortalamaların 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceğini ifade etti.

DHA

Bunaltıcı sıcaklar yurtta etkisini göstermeye devam ediyor...

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Kavurucu sıcakların hakim olduğu Diyarbakır’da termometreler 45 dereceyi gösterdi.

Kentte yaşayanlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamayı tercih ederken, çıkanlar da gölgelik alanları, üstü kapalı tarihi mekanları, camileri tercih etti.

Çocukların tercihi ise süs havuzları oldu.

"Ağaçların gölgesinden faydalanıyoruz"

Sur ilçesindeki Urfakapı semtindeki parkta ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışan 33 yaşındaki Abdullah Günbat, şöyle konuştu:

Diyarbakır’da deniz olmadığı için ağaçların gölgesinden faydalanıyoruz.



Sıcaklardan dolayı kimse dışarı çıkmıyor. Allah yaşlıların yardımcısı olsun. Onlar da mecburen ağaçların gölgesine sıcaktan korunuyor.

"Sıcaktan dolayı dışarı çıkıyoruz"

47 yaşındaki Mehmet Tokpolat ise, şöyle dedi:

Biz evde klima veya pervane kullanıyoruz. Bazen elektrikler gidince sıcaktan dolayı dışarı çıkıyoruz. Bazı vatandaşlarda camiye gidiyor.

"6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmekte"

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü de açıklama yaparak, hava sıcaklıklarının 14 Ağustos'a kadar hissedilir derecede artarak devam edeceğini belirterek, güneş çarpması konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

Bölgemizde mevsim normallerinin üstende devam eden sıcaklıkların artarak ortalamaların 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.



Sıcak havanın etkili olduğu bölgemizde kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgede hava sıcaklıkları şu şekilde kaydedildi

Diyarbakır: 41-45

Şanlıurfa: 38-44

Batman: 42-45

Şırnak: 38-40