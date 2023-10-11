Diyarbakır'da hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı Filistinlilere destek amacıyla Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın düzenlediği ve bin kişinin toplandığı Dağkapı Meydanı’nda gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

DHA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı’nda Filistinlilere destek için Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından gıyabi cenaze namazı programı yapıldı.

Filistinliler için dua edilen programda saldırılarda hayatını kaybedenler için de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yaklaşık bin kişinin toplandığı alanda polis ekipleri sıkı güvenlik önlemi aldı.

Tüm festivaller iptal edilsin çağrısı

Okunan duaların ardından HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Vedat Turgut, Müslümanların adetinde, bir yerinde yas varsa orada eğlence ve festivalin olmadığını kaydetti.

Turgut, "Oturulur yas tutulur. Şu an madem bir savaş hali var. Bu savaş Müslüman ve Yahudilerin savaşıdır. Biz savaşmıyorsak bile Müslümanların taziyesini tutalım. Buradan sesleniyoruz.

Şu an Gazze’de binlerce şehidimiz var. Bir çıkar yol bulunmasa sayı katbekat artacak. Başta Diyarbakır olmak üzere tüm ülkede festivaller iptal edilmelidir" diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)