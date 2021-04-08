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    Diyarbakır'da hayvan otlatma kavgası: 4 yaralı

    Akraba aileler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 08.04.2021 - 15:57
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 16:43
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    Diyarbakır'da hayvan otlatma kavgası: 4 yaralı

    Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Selahattin Mahallesi Demirciler Sokak'ta, akraba olan iki aile fertleri arasında iddiaya göre 2 gün önce hayvanların araziye girdiği gerekçesiyle tartışma çıkmış, köylülerin araya girmesinin ardından kavga büyümeden önlenmişti.

    Olayın devamında bugün sokakta karşılaşan aileler arasında bıçaklı kavga çıktı.

    2'Sİ AĞIR 4 YARALI

    Olayda, V.K. (31), F.K. (44), M.K. (22) ile T.K. (62) yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Durumu ağır olan yaralılardan V.K. ile F.K. Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Diyarbakır da hayvan otlatma kavgası: 4 yaralı #1

    Diyarbakır da hayvan otlatma kavgası: 4 yaralı #2

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