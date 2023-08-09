Diyarbakır'da hırsız, aynı dükkana iki gün arayla girmeye çalıştı Elektrikçi dükkanının duvarını kırarak içeri giren hırsızlar, yaklaşık 50 bin TL’lik malzeme çaldı. Aradan geçen iki günün ardından hırsız, çaldığı malzemeyle tekrar aynı dükkana geldi. Hırsızlık girişimi sırasında alarma yakalanınca kaçtı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Diyarbakır’da pişkin bir hırsızlık olayı yaşandı.

Olay, geçtiğimiz cuma akşamı bir elektrikçi dükkanında meydana geldi. Dükkanın arka duvarı, dışarı tarafta bulunan elektrik panosu devrelerinin hırsızlar tarafından kesilmesiyle kırıldı.

Dükkan sahibi Azat Can, sabah olay yerine geldiğinde dükkan duvarının kırıldığını ve güvenlik kamerasından baktığında hırsızların dükkana girdiğini fark etti.

Yaklaşık 50 bin TL değerinde topraklama çubuğunun çalındığını da anladı.

Can, durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi ve kırılan duvarı yeniden ördü.

Alarmı duyunca kaçtı

Olaydan iki gün sonra pişkin hırsız, dükkandan daha önce çaldığı topraklama çubuğu ile Azat Can’ın ördüğü duvarı alarmı hesaba katmadan tekrar kırmaya çalıştı.

Hırsız, duvara birkaç kez vurduktan sonra dükkanın alarmı çalmaya başlarken, elindeki çubuğu atıp olay yerini terk etti.

Can, sabah dükkana geldiğinde duvarda kırıkların olduğunu fark edip hırsızların tekrar dükkana girmeye çalıştığını anladı.

"Hırsızlar bugün de dükkanıma girdi"

İki gün arayla hırsızlar tarafından dükkanın duvarı kırıldığını ve maddi kaybının 50 bin TL olduğunu ifade eden Can, “Geçtiğimiz cuma akşamı dükkana geldiğimde elektrik panomuzun hırsızlar tarafından söküldüğünü fark ettim. Daha sonra dükkanın arka tarafından duvarımızın kırıldığını gördüm. Hırsızın 50 adet topraklama çubuğunu götürdüğünü daha sonradan anladık. İşin garip tarafı hırsızlar bugün de dükkanıma girdi. Hem cuma akşamı bizden çaldığı topraklama çubuğuyla tekrar duvarımı kırmaya çalışmış. Alarm ötünce hırsızlar kaçmış. Olay yerinde ise hırsızın bizden çaldığı topraklama çubuğunu bulduk. Polislere ihbarda bulunacağım ve o çubuğu emniyet güçlerine teslim edip parmak izinin bulunmasında kolaylık sağlayacağım.” dedi.