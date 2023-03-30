Diyarbakır'da hırsızlık şebekesine operasyon: 12 tutuklu Kentte ekipler tarafından düzenlenen hırsızlık çetesine yönelik düzenlenen 'Anafor' isimli operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

DHA

Yurt genelinde genel asayişi sağlamak adına çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda çetelere yönelik operasyonlar yürütülüyor.

Diyarbakır'da da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık şebekesine yönelik kent merkezi ile Ergani ilçesinde çalışma başlattı.

13 kişi gözaltına alındı

Ekipler, aralarında kadınların da olduğu 13 şüpheliyi tespit etti.

'Anafor' isimli operasyonda belirlenen adreslere baskın yapıldı ve 13 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ayrıca adreslerde dedektör ile altın araması yaptı.

Ele geçirilenler

Bir bahçede gömülü halde altın bulundu. Şüphelilerin deprem nedeniyle boşaltılan evlere girip, hırsızlık yaptığını belirleyen polis, operasyonda; altın, elektronik eşya, nakit para, tabanca ve tüfek ele geçirdi.

12 tutuklu

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.