Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sabaha karşı saat 04.15 sıralarında iki hırsız, belirledikleri evin kapısını açıp içeri girdi.
Hane halkının uykuda olduğu saatte eve giren hırsızlar, 70 bin TL değerinde ziynet eşya, çaldı.
Bunun ardından aynı evden bin TL nakit para ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdan, 1 saat ve 4 bin TL değerinde telefonu alıp kayıplara karıştı.
Lokantaya girip karınlarını doyurdular
Pişkin hırsızlar, hiçbir şey olmamış gibi çaldığı cüzdanın içerisinde bulunan kredi kartı ile lokantaya gidip yemek yedi.
Yemeği beklerken cüzdan içerisindeki kredi kartlarını inceleyen hırsızlar, güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Hırsızlar yakalandı
Kamera kayıtlarını inceleyen Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki polisler, hırsızların kim olduğunu tespit edip, harekete geçtiler.
İlçedeki kameraları tek tek inceleyen ekipler, şüpheli iki şahsı yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.