Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları kartla karınlarını doyurdular Sabaha karşı gözlerine kestirdikleri bir eve giren iki pişkin hırsız, 75 bin TL değerinde eşya ve nakit paraları çalmasının ardından bir lokantanın güvenlik kamerasına takıldı. İki hırsız çaldıkları kredi kartı ile yemek yedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sabaha karşı saat 04.15 sıralarında iki hırsız, belirledikleri evin kapısını açıp içeri girdi. Hane halkının uykuda olduğu saatte eve giren hırsızlar, 70 bin TL değerinde ziynet eşya, çaldı. Bunun ardından aynı evden bin TL nakit para ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdan, 1 saat ve 4 bin TL değerinde telefonu alıp kayıplara karıştı. Lokantaya girip karınlarını doyurdular Pişkin hırsızlar, hiçbir şey olmamış gibi çaldığı cüzdanın içerisinde bulunan kredi kartı ile lokantaya gidip yemek yedi. Yemeği beklerken cüzdan içerisindeki kredi kartlarını inceleyen hırsızlar, güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Hırsızlar yakalandı Kamera kayıtlarını inceleyen Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki polisler, hırsızların kim olduğunu tespit edip, harekete geçtiler. İlçedeki kameraları tek tek inceleyen ekipler, şüpheli iki şahsı yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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