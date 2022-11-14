Diyarbakır'da husumetli aile çocuğu başından vurdu

Dönercide çalışan çocuk, husumetlileri tarafından sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak ağır yaralandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, husumetli ailelerin sokak ortasındaki tartışması dehşet saçtı.

Daha önceden husumetli olan bir grup, küçük çocuğu hedef aldı.

Dönercide çalışan 12 yaşlarındaki R.E, iddiaya göre, ailesiyle husumetli olan bir şüpheli tarafından başından vurularak ağır yaralandı.

İlk müdahale yapıldı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralının sağlık durumu ağır

İHA'nın haberine göre, tedavi altına alınan talihsiz çocuğun durumunun ağır olduğu ve olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.