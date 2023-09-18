Diyarbakır'da husumetli kavgası: 3 ölü, 1 yaralı Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralanırken olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İHA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde husumetli kavgasında kan aktı.

Kentte bir yıl önce şakalaşma sonucu iki arkadaş arasında çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetmişti.

Olayın kan davasına dönmesiyle mahallede karşılaşan taraflar arasında silahlı kavga çıktı.

23 HB 460 plakalı hafif ticari araçtan inen şahıslar, 34 YT 8621 plakalı hafif ticari araç içerisinde bulunan husumetlilerine ateş etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 kişi hayatını kaybetti

Tarafların bir birine karşılık verdiği olayda, Recep Gümürcü (22) ve Hisamettin Tekin’in olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Morgu’na götürüldü.

Yaralanan Meydin Gümürcü ve Sedat T. ise ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Meydin Gümürcü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 kişi yakalandı

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)