Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kuzenler arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. O anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Alipınar Bulvarı’nda, önceki gün akşam saatlerinde, husumetli olan teyze çocukları yolda karşılaşınca ortalık karıştı.

Motoruyla geçen kuzenlerden biri belindeki silahı çıkarttı.

Çevredeki çocuklara rağmen çatıştılar

İHA’nın haberine göre; çevrede bulunan çocuklara rağmen taraflar arasındaki çatışma devam etti. Çıkan olayda 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da husumetli kuzenler arasındaki silahlı çatışma kamerada



Geniş çağlı inceleme başlatıldı

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevre hastanelere sevk edildi. Güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.