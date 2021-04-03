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    Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga

    Diyarbakır'da husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada sokaktan geçen 8 yaşındaki Y.A., yaralandı.
    • DHA
    • 03.04.2021 - 23:24
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    Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga

    Akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde bulunan Girne Caddesi'ndeki sokakta meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    YOLDAN GEÇEN 8 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI

    Kavgadakiler tarafından silahla ateş edilmesiyle o sırada sokakta geçen 8 yaşındaki Y.A.'ya mermiler isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı Y.A.'ya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastane götürdü.

    Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Diyarbakır da husumetliler arasında silahlı kavga #1

    Diyarbakır da husumetliler arasında silahlı kavga #2

    Diyarbakır da husumetliler arasında silahlı kavga #3

    Diyarbakır da husumetliler arasında silahlı kavga #4

    Diyarbakır da husumetliler arasında silahlı kavga #5

    Diyarbakır da husumetliler arasında silahlı kavga #6

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