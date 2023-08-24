Diyarbakır’da husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı, hayatını kaybetti Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde evininin kapısı çalınca açan Suriye uyruklu şahıs uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

İHA

Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 290’ıncı sokakta, gece saatlerinde motorlu şahıs veya şahıslar 35 yaşındaki Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Nasri El Hıdır adlı şahsın evinin kapısını çaldı.

Silahlı saldırıya uğradı

Kapıyı açan Hıdır, husumetlisi olan kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin 112 Aci Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 35 yaşındaki Hıdır’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybetti

Hıdır’ın yakınları sinir krizi geçirirken, Suriye uyruklu şahsın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı kontrollerden sonra Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.