Diyarbakır'da husumetlilerinin saldırısına uğrayan ve yaralanan kişi 25 gün sonra öldü Diyarbakır'da husumetlilerinin tabanca, tüfek ve bıçaklı saldırısında yaralanan 60 yaşındaki Hacı Budak, hastanede 25 gün sonra yaşamını yitirdi. Olayda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

DHA

Diyarbakır'da husumetlilerin kavgasında kan aktı..

2 Kasım akşamı Bismil ilçesi Dicle Caddesi'nde meydana gelen olayda, Hacı Budak caddedeyken, minibüsle gelen husumetlilerinin tabanca, pompalı tüfek ve bıçaklı saldırısına uğradı.

Budak, kurşun, saçma ve bıçak darbeleriyle yaralanırken şüpheliler kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Hacı Budak, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altında olan Budak, dün gece, 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

8 çocuğu olan Budak, otopsisinin ardından Çınar ilçesi kırsal Başalan Mahallesi'nde defnedildi. Yaşanan olay sonrası ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

3 kişi tutuklandı

Polis ekipleri, olaya karışan Ramazan Ateş (51), Ali Ateş (21), Musa Ateş (17), Z.B. (48), E.B. (19), E.B. (60) ve Ş.A.'yı (23) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan Ateş, Ali Ateş ve Musa Ateş, tutuklandı. Ş.A. (23) adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)