Diyarbakır’da husumetlisini öldürüp, cesedinin başında bekledi 22 yaşındaki şahıs, tartıştığı husumetlisini tabancayla vurarak öldürdü. Cesedin başında bekleyen zanlı, gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA

Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Hastanesi önünde bulunan otobüs durağı yakınında husumetliler M.İ.Ş. (22) ile M.F.T. (32) arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüdü.

Husumetlisi öldürdü, cesedinin başında bekledi

M.İ.Ş., üzerindeki tabancayı çekerek M.F.T'ye ateş etti.

M.F.T., vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi.

M.F.T.'nin cesedinin başında bekleyen M.İ.Ş., ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silah ile gözaltına alındı.

Sorgulanacak

M.İ.Ş., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

M.F.T.'nin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Dehşete düşüren olayla ilgili inceleme başlatıldı.