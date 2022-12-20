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- Diyarbakır'da 'huzur' uygulamasında 36 şüpheli hakkında işlem
Diyarbakır'da 'huzur' uygulamasında 36 şüpheli hakkında işlem
Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen “Huzur” asayiş uygulamaları çerçevesinde 36 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
- 20.12.2022 - 15:28
Diyarbakır'da Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, hakkında adli makamlarca yakalama emri bulunan 18 şahıs yakalanırken, 4 iş yerine kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem başlatıldı.
Çok sayıda silah ve narkotik madde ele geçirildi
Yapılan kontrollerde 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 125 gram ağırlığında narkotik madde, 710 paket 5607 sayılı kanun maddesi çerçevesinde değerlendirilen bandrolsüz gıda maddesi ve tütün mamulü, 1 adet çalıntı motosiklet ve suç geliri olarak değerlendirilen 6 bin 100 TL para ele geçirildi.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi
İHA'nın haberine göre haklarında adli tahkikat başlatılan şüpheliler, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi.