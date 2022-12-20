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    Diyarbakır'da 'huzur' uygulamasında 36 şüpheli hakkında işlem

    Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen “Huzur” asayiş uygulamaları çerçevesinde 36 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
    • 20.12.2022 - 15:28
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    Diyarbakır'da 'huzur' uygulamasında 36 şüpheli hakkında işlem

    Diyarbakır'da Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, hakkında adli makamlarca yakalama emri bulunan 18 şahıs yakalanırken, 4 iş yerine kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem başlatıldı.

    Çok sayıda silah ve narkotik madde ele geçirildi

    Yapılan kontrollerde 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 125 gram ağırlığında narkotik madde, 710 paket 5607 sayılı kanun maddesi çerçevesinde değerlendirilen bandrolsüz gıda maddesi ve tütün mamulü, 1 adet çalıntı motosiklet ve suç geliri olarak değerlendirilen 6 bin 100 TL para ele geçirildi.

    Şüpheliler adliyeye sevk edildi

    İHA'nın haberine göre haklarında adli tahkikat başlatılan şüpheliler, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi.

    Diyarbakır da huzur uygulamasında 36 şüpheli hakkında işlem #1

    Diyarbakır da huzur uygulamasında 36 şüpheli hakkında işlem #2

    Diyarbakır da huzur uygulamasında 36 şüpheli hakkında işlem #3

    Diyarbakır da huzur uygulamasında 36 şüpheli hakkında işlem #4


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